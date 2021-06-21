Зангезурский коридор создаст огромные возможности для всех стран региона, в том числе Армении - эксперт

БАКУ /Trend/ - Создание Зангезурского коридора открывает огромные возможности для всех стран региона, в том числе Армении.

Об этом на международной онлайн-конференции «Новый Южный Кавказ и новый экономический коридор» сказал экономист, ведущий аналитик Центра анализа международных отношений Азербайджана Орхан Багиров, передает в понедельник Trend.

По его словам, создание данного коридора открывает для Армении возможность прямого доступа на рынок России – страны, которая является крупнейшим торговым партнером Армении.

Также, отметил Багиров, этот коридор может служить альтернативным маршрутом для Турции и стран Ближнего Востока.

«Зангезурский коридор позволит улучшить торговые и туристические связи Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии», - сказал он.

Важный бонус от создания Зангезурского коридора для Азербайджана – транспортная разблокировка Нахчывана, добавил Багиров.

(Редактор: Натаван Эфендиева)