В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, провела очередное заседание, сообщает в четвергTrend.

На заседании, в котором приняли участие представители соответствующих госструктур, была предоставлена информация и обсуждены реализуемые в настоящее время проекты в сфере восстановления инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях, в том числе работы по строительству железных и автомобильных дорог, аэропортов, созданию телекоммуникационных сетей и организации услуг связи на этих землях.

Также обсуждались вопросы очистки от мин территорий, на которых в настоящее время реализуются инфраструктурные проекты стратегического значения, была заслушана информация о работе, проводимой в этом направлении, озвучены предложения по решению возникающих проблем.

Участники заседания рассмотрели вопросы подготовки проектно-сметной документации, ее согласования и учета в ней земельных участков и объектов, которые будут затронуты инфраструктурными проектами.