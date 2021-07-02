Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении поправку в закон "О медиации"

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана во втором чтении утвердил поправку в закон "О медиации".

Как передает в пятницу Trend, на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О медиации".

Согласно поправке, предлагалось изменить статус служб медиации. В поправке слова "юридическое лицо" заменены на слова "некоммерческое юридическое лицо".

Отметим, что данный закон в соответствии с пунктами 10 и 12 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики регулирует общественные отношения в сфере медиации, которая является альтернативным методом разрешения споров, определяет цели, принципы, правила медиации и статус медиаторов. В сферу медиации будут включены гражданские дела и экономические споры; споры, возникающие из семейных и трудовых отношений, из административных правоотношений.

После обсуждений законопроект были принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)