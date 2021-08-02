Выделены средства на строительство автодороги Беюк Кясик - Акгель в Агстафе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Кясик - Акгель в Агстафинском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Беюк Кясик - Акгель, соединяющей два населенных пункта с численностью населения две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 2,2 миллиона манатов.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование суммы, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.