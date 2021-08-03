Депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов лишен неприкосновенности

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльданиз Салимов лишен неприкосновенности.

Как сообщает во вторник Trend, на внеочередном заседании Милли Меджлиса третьего августа был вынесен на обсуждение вопрос о прекращении иммунитета депутата Эльданиза Адил оглу Салимова.

Депутаты заявили, что действия Э.Салимова вызывают сожаление и наносят большой ущерб репутации парламента.

После обсуждений данный вопрос был поставлен на голосование и принят.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)