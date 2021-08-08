Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В целях исполнения поручения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав военного ведомства посетили несколько строящихся воинских частей в Кяльбаджарском и Лачинском районах, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие поручения по качественному ведению и своевременному завершению строительных работ.
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Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны Азербайджана посетил военные части, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах (ФОТО/ВИДЕО)
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