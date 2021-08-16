В настоящее время в Афганистане нет гражданских лиц Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Афганистане нет гражданских лиц Азербайджана.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend.

Она напомнила, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 28 июля 2021 года, Ильхам Мамедов был назначен послом Азербайджана в Афганистане.

«После назначения посол в Афганистан пока не выехал. Что касается гражданских лиц Азербайджана в этой стране, то в настоящее время их там нет. Азербайджанские миротворцы продолжают свою службу в Афганистане», - отметила Абдуллаева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)