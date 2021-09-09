История успеха: Ариф Пашаев 25 лет у руля Академии авиации (ФОТО)

В этом году исполняется 25 лет с назначения ректором Национальной академии авиации (НАА) Азербайджана, признанного ученого-новатора, известного государственного деятеля, одного из ярких представителей азербайджанского народа, прогрессивного руководителя, академика Арифа Мирджалаловича Пашаева.

Это событие - замечательный повод выразить добрые чувства и искреннее уважение Арифу Мирджалаловичу, а также вспомнить, с чего в 1996 году начинался путь длиною в четверть века.

В том году Ариф Пашаев возглавил Академию, небольшое по сегодняшним меркам учебное заведение, расположенное в сером и невзрачном здании бывших солдатских казарм близ Бакинского аэропорта.

Помню чувство неловкости, которое охватило меня из-за ужасающих условий в Академии, когда представлял коллективу нового ректора - Арифа Пашаева. Положение было достаточно плачевным, учебное заведение находилось в сильно запущенном состоянии, переживая сложные годы. Можно сказать, что абсолютно отсутствовали материально-техническая, учебно-методическая и научно-исследовательская базы.

Трудно представить, но ведь не было даже пригодных для качественной работы условий, элементарно ремонтные работы в помещениях, так называемых «аудиториях», не проводились десятилетиями. Само здание Академии, а также территория вокруг него смотрелись довольно удручающе. И в столь неприглядных реалиях вынуждены были получать знания будущие авиаторы.

На плечи ректора и его команды легли груз и ответственность создания вуза практически на пустом месте. Ариф Мирджалалович со свойственной ему самоотверженностью взялся за преобразования в НАА. Будучи авторитетным и талантливым руководителем, а также инициатором значимых проектов и прогрессивных идей, он с неизменным успехом решал поставленные перед ним задачи.

Его организаторский талант и профессиональный опыт вывели Академию на качественно новый уровень развития. Им создано конкурентоспособное и высококлассное учебное заведение по профессиональной подготовке кадров для успешного развития гражданской авиации Азербайджана.

Важное внимание Ариф Мирджалалович уделял повышению квалификации преподавательского состава, так как справедливо отмечал, что качество подготовки авиационного специалиста зависит от потенциала преподавателя.

Благодаря собранному под крыло Академии научному потенциалу профессорско-преподавательского состава и серьезным преобразованиям она в скором времени превратилась в центр высококачественного авиационного образования.

По сравнению с серединой 90-х годов прошлого столетия сегодня Национальная академия авиации Азербайджана - это современный научно-учебный и практический комплекс, построенный по принципу «кампуса» и размещенный на территории около 34 га в непосредственной близости от Международного аэропорта Гейдар Алиев. У Академии отличная база, большие и уютные учебные корпуса, оборудованный и комфортный отель, богатая библиотека, отличная спортивная инфраструктура и многое другое.

Реформы в высшем учебном заведении за 25 лет пребывания Арифа Пашаева на посту ректора способствовали достижению главной цели - Академия приобрела статус одного из ведущих вузов в авиационной отрасли и за пределами Азербайджана. По его инициативе сравнительно «молодое» учебное заведение успело многого достичь в области авиационного образования.

Так, Академия установила тесные связи с рядом научных и учебных центров многих стран, международных обществ. Вуз добился заслуженного признания ICAO, сертифицирован Меж­государственным авиационным комитетом (МАК), принят в сеть учебных центров Европейской конференции гражданской авиации (ECAC), получил статус авторизованного учебного центра Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по направлению «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» и многое другое. Академия успешно решает задачу качественной подготовки высококвалифицированных авиационных кадров для отрасли в соответствии с международными требованиями IСАО, IАТА.

Учебный процесс в Академии постоянно совершенствуется, продолжает внедряться в образовательные программы международный опыт, авиационные специалисты подготавливаются на уровне мировых стандартов с использованием сформировавшегося за эти годы собственного опыта и сложившихся традиций. Наряду с этим академик Ариф Пашаев создал вуз, предусматривающий интеграцию образования, науки, производства и практики. В Академии действует Научно-производственное объединение, которое тесно функционирует с образовательными структурами.

Особо следует отметить заслуги ректора в области подготовки научных кадров для авиационной отрасли. В 1996 году в НАА практически не было авиационных специалистов с ученой степенью. Поэтому по инициативе Арифа Мирджалаловича в Академии был создан Совет по защите диссертаций. И за эти годы около 150 сотрудников НАА стали кандидатами и докторами наук по различным специальностям.

Академик Ариф Пашаев является председателем Совета по космическим вопросам Азербайджанской Республики и президентом Азербайджанской инженерной академии.

Ректор НАА также избран почетным доктором и профессором ряда ведущих вузов России, Украины, Грузии, Европы, является действительным членом Международных академий - Транспортной, Инженерной, Экоэнергетической, Информатизации, Космонавтики.

Отмечу, что в 2008 году за особые заслуги в подготовке авиационных специалистов и образцовую организацию учебного процесса ректор НАА академик Ариф Пашаев награжден Золотой медалью Межгосударственного Авиационного Комитета.

Сегодня и не представить гражданскую авиацию Азербайджана без выпускников Национальной академии авиации. На протяжении многих лет своей деятельности НАА является кузницей профессионалов высокого класса для гражданской авиации Азербайджана. Академия полностью обеспечивает специалистами гражданскую авиацию страны по всем направлениям деятельности.

Так, к примеру, сегодня пилотами в AZAL работают более 200 человек. Помимо того, что все они являются гражданами Азербайджана, 95% из их числа - это выпускники Академии; 95% всего инженерно-технического состава гражданской авиации Азербайджана также являются выпускниками НАА, такая же ситуация и во всех других сферах нашей отрасли. Выпускники Академии способны обеспечить надежную работу отрасли.

Особо отмечу активное конструктивное взаимодействие AZAL с Национальной академией авиации. Это тесное сотрудничество осуществляется в подготовке авиационных кадров, в котором непосредственное участие принимают руководители и ведущие специалисты ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Также при Академии функционирует Центр подготовки пилотов Азербайджана, в котором действуют современные тренажерные комплексы для непрерывной подготовки/переподготовки пилотов икурсантов-пилотов, повышения квалификации летного состава без отрыва от работы. В 2019 году в Академии создана Школа технического обслуживания для подготовки высококвалифицированных авиатехников по международным стандартам. При поддержке Управления воздушным движением (УВД) «Азераэронавигация» в НАА установлены диспетчерский тренажер и метеорологическая станция, лаборатория автоматизированной системы УВД.

Трудно поверить в это, 25 лет как Ариф Мирджалалович находится на посту ректора Академии. Эта значимая дата - еще один импульс вперед на пути реализации новых перспектив, целей и задач на благо Академии и гражданской авиации Азербайджана.

Оглядываясь на истекшие десятилетия, с уверенностью скажу, что уважаемый Ариф Мирджалалович разносторонне одаренный и талантливый человек, в нем сочетаются твердость характера с умением найти подход к каждому, высокая требовательность с доброжелательностью и душевной теплотой, целеустремленность с умением сплачивать людей для достижения общей цели. Не знаю ни одного человека, который мог бы сказать что-то нелестное или негативное в адрес Арифа Мирджалаловича - это личность с большим и добрым сердцем.

С Арифом Мирджалаловичем меня связывают многие годы дружбы и сотрудничества в гражданской авиации. Высоко ценю его как доброго, чуткого, мудрого и отзывчивого человека.

Желаю ему высоких профессиональных замыслов и побед на благо Академии и своей страны!

Джахангир АСКЕРОВ,

президент AZAL