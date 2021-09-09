Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Эстонии (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:59)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил новоизбранному Президенту Эстонии Алару Карису поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Передаю Вам искренние поздравления по случаю избрания на пост Президента Эстонской Республики.

Верю, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в соответствии с интересами наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей деятельности во имя процветания дружественного народа Эстонии".