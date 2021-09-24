Глава МИД Азербайджана встретился с иранским коллегой

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим иранским коллегой Хусейном Амиром Абдуллахияном в рамках участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает Trend со ссылкой азербайджанское внешнеполитическое ведомство, в ходе встречи было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном развивается во всех сферах.

Главы ведомств обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений, а также перспективам сотрудничества в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной и других сферах. Стороны также обсудили нынешнюю ситуацию в регионе.

Глава МИД Азербайджана проинформировал своего иранского коллегу о процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях после подписания трехстороннего заявления.

Хусейн Амир Абдуллахиян, в свою очередь, подчеркнул, что иранская сторона заинтересована в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.