Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют встречу глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Cопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ приветствуют первую после второй Карабахской войны встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ - Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Игоря Ховаева (Россия).

Сопредседатели МГ ОБСЕ провели отдельные встречи в кулуарах 76-й сессии Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Затем состоялась встреча с участием сопредседателей и глав МИД Азербайджана и Армении.

Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

В заявлении отмечается, что на встречах был обсужден широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном.

Сопредседатели приветствуют эту первую с ноября 2020 года встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении и подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами для поиска всеобъемлющих решений всех остающихся вопросов в соответствии со своим мандатом, говорится в заявлении.