БАКУ /Trend/ - В Армении продолжается антироссийская истерика.

В Ереване прозападная и радикальная оппозиция при организации "Национального демократического полюса Армении" провела антироссийский митинг-шествие.

В шествии "Национального демократического полюса Армении", активными функционерами которого являются члены партии "Сасна Црер", а лидером – Жирайр Сефилян, скандировались лозунги против Кочаряна, России и Владимира Путина. Организатором и спонсором этой акции "Национального демократического полюса Армении", открыто заявившего о своей прозападной направленности, являются руководители армянского лобби в России.

Комментируя вопрос Trend, глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде отметил, что Армения управляется из-за рубежа посредством диаспоры, которая прибегает к таким митингам, чтобы сохранить свое влияние: "Очевидно, что Запад не может сильно влиять на политику Армении. Зарубежная диаспора, а также армянское лобби в России обеспокоены тем, что в сложившейся ситуации остались в стороне. Конечно, они хотят вернуться в игру. Организовав шествие оппозиционеров в Ереване, армянское лобби в России хочет продемонстрировать, что является важным фактором в отношениях Москвы и Еревана, тем самым оказав давление на политику официальной Москвы, которую она проводит в отношении Армении".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)