Президент Ильхам Алиев: Мы постараемся начать переселять зангиланцев в Зангилан в конце этого года или в начале следующего

БАКУ /Trend/ - Мы постараемся начать переселять зангиланцев в Зангилан в конце этого года или в начале следующего.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 20 октября с представителями общественности Зангиланского района.