В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - Продолжаются командно-штабные учения в соответствии с "Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год".

Как сообщает Trend, во вторник подразделения соединений и частей войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в боевую готовность в ходе командно-штабных учений, были выведены в район учений по сигналу "Тревога".

В центрах управления боем проверяются возможности созданных рабочих групп по координации деятельности войск осуществлять обмен информацией с помощью современных технических средств.

Основными целями учений являются совершенствование взаимодействия соединений различных видов войск, достижение слаженности действий тактических и специальных групп, выполняющих отдельные задачи, обеспечение принятия командирами правильных решений и доведение их до подчиненных в кратчайшие сроки в соответствии с создавшимися условиями.

Командно-штабные учения продлятся до шестого ноября.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)