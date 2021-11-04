Необходимо обеспечить справедливое распределение вакцин от COVID-19 в мире – Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить справедливое распределение вакцин в мире.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе панельных дискуссий на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

Он отметил, что необходимо усилить борьбу с COVID-19.

Глава МИД добавил, что Азербайджан проводит эффективную борьбу с пандемией как внутри страны, так и на глобальном уровне: «Весь мир должен объединить усилия в этом направлении. Президент Ильхам Алиев обратился с важными призывами по этому поводу к мировой общественности. Нужно обеспечить справедливое распределение в мире вакцин от COVID-19, которые являются важным средством в борьбе с пандемией».

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)