Всемирный банк может восстановить публикацию отчетов Doing Business (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) может восстановить публикацию отчетов Doing Business.

Об этом сказал в четверг Trend вице-президент ВБ Матс Карлссон.

По его словам, возможное возобновление публикаций Doing Business будет решаться на уровне руководства Всемирного банка.

Напомним, что Всемирный банк официально прекратил публикацию рейтинга Doing Business, в составлении которого в 2018 и 2020 годах были выявлены факты фальсификации. В отчете ВБ о внутреннем аудите указывается, что речь шла о Китае, ОАЭ, Азербайджане и Саудовской Аравии. В ходе оценочных работ было выявлено искусственное занижение данных по Азербайджану, а ряд проведенных в стране реформ и вовсе не был отражен в отчете.

В связи с фальсификацией данных ВБ привлек стороннюю аудиторскую компанию (WilmerHale), и была проведена оценка отчетов последних пяти лет. Стало известно, что изменения в данных не соответствовали методологии Doing Business.

(Автор: Садраддин Агджаев)