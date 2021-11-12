Президент Ильхам Алиев: Значимость Организации тюркских государств для мира будет и дальше расти

БАКУ/Trend/ - Значимость Организации тюркских государств будет и дальше расти не только для наших стран и народов, но и для всего мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.