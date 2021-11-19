Азербайджан передал Армении тела 3 военнослужащих
БАКУ /Trend / - Азербайджан передал Армении тела трех военнослужащих, уничтоженных 16 ноября во время провокации на госгранице.
Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра азербайджанских пленных и заложников Ахмед Шахидов.
Он отметил, что тела были переданы Армении сегодня вечером на азербайджано-армянской границе.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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