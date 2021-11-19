Азербайджан передал Армении тела 3 военнослужащих

БАКУ /Trend / - Азербайджан передал Армении тела трех военнослужащих, уничтоженных 16 ноября во время провокации на госгранице.

Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра азербайджанских пленных и заложников Ахмед Шахидов.

Он отметил, что тела были переданы Армении сегодня вечером на азербайджано-армянской границе.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)