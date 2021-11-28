В отношениях с Азербайджаном не должно быть никаких недопониманий - Президент Ирана

БАКУ /Trend/ - В отношениях с Азербайджаном не должно быть никаких недопониманий.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал журналистам Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ашхабаде 28 ноября.