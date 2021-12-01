Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Швеции

БАКУ/Trend/ - 2 декабря министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся в Швеции в рамках министерской конференции ОБСЕ. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал представитель внешнеполитического ведомства ЕС Люк Пьер Девин.

Отметим, что 28-я встреча Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится 2-3 декабря 2021 года в Стокгольме, Швеция.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.