Главы МИД Азербайджана и Греции обсудили двусторонние отношения между странами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 2 декабря встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Как передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече обсуждалось текущее состояние азербайджано-греческих двусторонних отношений, стороны выразили заинтересованность в их развитии.

Министры коснулись двусторонних связей в сферах культуры и туризма между Азербайджаном и Грецией. Были отмечены возможности для расширения связей и в других сферах, в том числе в энергетике.

Министр Джейхун Байрамов предоставил собеседнику подробную информацию о бывшем армяно-азербайджанском конфликте, его серьезных последствиях, ситуации в регионе после 44-дневной войны, новых реалиях в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях. Были отмечены вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений.

Также была подчеркнута важность начала процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном на основе принципов международного права.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.