В Азербайджане проводится работа по подготовке Бюджетного кодекса(версия 2)

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БАКУ / Trend / - В Азербайджане проводится работа по подготовке Бюджетного кодекса.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения предлагаемых изменений в законы "О бюджетной системе" и "О государственном долге" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Шарифов сказал, что Бюджетный кодекс готовится в соответствии с рекомендациями депутатов, и это займет некоторое время.

"В настоящее время в контексте созданных Победой в 44-дневной Отечественной войне реалий и вызовов современности это актуально", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)