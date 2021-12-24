Президент Ильхам Алиев блестяще сыграл решающую роль в Победе во второй Карабахской войне - спецпредставитель Президента России (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, безусловно, сыграл решающую роль в Победе во второй Карабахской войне. И сыграл ее блестяще.

Об этом сказал Trend спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Президент Ильхам Алиев всегда говорил, что если вопрос территориальной целостности Азербайджана не может быть решен мирным путем, то его нужно будет решать военным путем. Президент Азербайджана с самого начала занял твердую позицию по возвращению тех территорий, которые страна потеряла в результате войны в начале 90-х годов. Он всегда был последователен в этом вопросе. Личная роль Президента Ильхама Алиева в восстановлении территориальной целостности Азербайджана высока. Он очень много внимания уделял переоснащению армии самыми современными вооружениями. В данном случае очевидна его заслуга", - отметил спецпредставитель Президента России.

При этом, как отметил Швыдкой, Президент Ильхам Алиев политик, и он прекрасно понимает, что любая победа требует перспективы во взаимоотношениях с соседями.

"В этом смысле, сохраняя территориальную целостность Азербайджана, он, безусловно, серьезно относится к государственной целостности Армении. И это тоже свидетельство его политической прозорливости", - заключил Швыдкой.