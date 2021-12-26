В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии завершился курс по организации воспитательной работы, предусмотренный в целях повышения квалификации психологов Управлением идеологической работы и морально-психологического обеспечения министерства обороны.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны, курс был ориентирован на оценку психологического состояния военнослужащих, изучение социально-психологических процессов в воинских частях, в том числе послевоенных психологических процессов.

В завершение мероприятия офицерам, прошедшим курс, были выражены поздравления, им пожелали успехов в дальнейшей службе.