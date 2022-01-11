В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В освобожденной от оккупации Шуше обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского РОП, Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории города Шуша были обнаружены шесть установок "Фагот", пять гранатометов "Муха", один пулемет, один гранатомет, восемь гранат, 110 снарядов различных видов, три магазина к автомату, 2 712 патронов разного калибра, другие боеприпасы.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)