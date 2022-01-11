В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы
БАКУ /Trend/ - В освобожденной от оккупации Шуше обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского РОП, Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории города Шуша были обнаружены шесть установок "Фагот", пять гранатометов "Муха", один пулемет, один гранатомет, восемь гранат, 110 снарядов различных видов, три магазина к автомату, 2 712 патронов разного калибра, другие боеприпасы.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент Казахстана
Обеспечение макроэкономической стабильности - среди приоритетных задач правительства - премьер Казахстана
Эрдоган утвердил назначение Сердара Кылыча спецпосланником Турции по нормализации отношений с Арменией
Верю, что мое дебютное выступление в партии Альфреда завоюет признание слушателей – заслуженный артист Рамиль Гасымов
Верующие поблагодарили Президента Ильхама Алиева за условия, созданные в мечети «Ханым Фатимеи Захра» - репортаж Trend TV
Калын и Салливан подчеркнули важность установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией для региона
В Азербайджане завершено следствие по делу о выдаче должностными лицами поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19
Мы должны были взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - показания на суде в Баку обвиняемых в терроризме граждан Армении
Youtube-канал VMedia опубликовал очередной ролик в рамках просветительской поддержки армянской общественности (ВИДЕО)
В историко-краеведческом музее Физули увековечена память о шехидах 44-дневной войны - репортаж Trend TV