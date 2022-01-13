Глава Управления мусульман Кавказа встретился с Папой Римским

БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск принял в Ватикане межконфессиональную делегацию во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Гаджи Аллахшукюром Пашазаде.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана во Франции и Ватикане Рахман Мустафаев.

В публикации отмечается, что в ходе встречи были обсуждены шаги, которые могут способствовать укреплению сотрудничества, мира и безопасности на Южном Кавказе.

Политика толерантности и межконфессионального диалога Азербайджана была высоко оценена Ватиканом.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)