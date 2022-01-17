Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Черногории
БАКУ /Trend/ - 17 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем парламента Черногории Алекса Бечичем.
Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было отмечено успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Черногорией в различных направлениях, выражена уверенность в том, что визит Бечича внесет вклад в расширение двустороннего сотрудничества.
Также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией в торгово-экономической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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