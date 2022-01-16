Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 23 587 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 256, вторую - 2 387, третью - 18 944.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 672 083. Первую дозу вакцины получили 5 200 328, вторую - 4 714 478, третью - 1 757 277 человек.
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