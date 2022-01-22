В воинской части командо ВС Азербайджана прошли учебные тренировки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск, в воинской части командо прошли учебные тренировки, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием учений командо выполнили тактические перемещения, продвинувшись на основе разведданных в направлении зоны предполагаемого совершения диверсии разведывательно-диверсионной группой условного противника.

Придерживаясь требований маскировки, командо успешно выполнили задачи по ведению разведки в суровых климатических условиях на труднопроходимой местности, обнаружению укрытия условного противника, осады и нейтрализации разведывательно-диверсионной группы.