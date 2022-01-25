Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана, ветерана Второй мировой войны Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем.

Как сообщает во вторник Trend, в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

«Дорогая Фатма ханым!

От всей души поздравляю Вас со 100-летним юбилеем! Примите мои самые добрые пожелания! Ваша яркая личность и Ваш жизненный путь вызывают восхищение! Мы Вас очень любим, мы гордимся Вами! Да ниспошлет Вам Великий Аллах еще много лет жизни, наполненной нескончаемой энергией, бодростью и оптимизмом. В этот знаменательный день желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, света, добра и счастья!

С глубоким уважением,

Мехрибан»