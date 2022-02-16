"Южный газовый коридор" также может играть большую роль в постуглеводородный период - посол США

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" также может играть большую роль в постуглеводородный период.

Об этом сказал в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.

«Азербайджанский газ может помочь странам на Балканах перейти на «чистую» энергию. «Южный газовый коридор» также может транспортировать водород и таким образом играть большую роль в постуглеводородный период», - сказал посол.