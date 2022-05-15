Замглавы МИД Азербайджана встретился с членами Сената Аргентины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с членами Комитета по внешним связям Сената Аргентины.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнул важность расширения двусторонних межпарламентских связей, дал подробную информацию о новых политических реалиях в регионе Южного Кавказа после Отечественной войны, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях страны.

Таким образом, завершился визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым в Латинскую Америку.