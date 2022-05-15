Вице-спикер Мажилиса парламента Казахстана прибыла с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 15 мая в Азербайджан прибыла парламентская делегация во главе с заместителем спикера Мажилиса парламента Казахстана Балаим Кесебаевой для участия в третьей Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев казахстанскую парламентскую делегацию встречали председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, депутат Кенуль Нуруллаева, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и другие официальные лица.

Визит завершится 19 мая.