Помилован экс-глава ИВ Салех Рустамли

БАКУ /Trend/ - Помилован осужденный бывший глава исполнительной власти Гедабейского района Салех Рустамли, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что 27 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Напомним, что долгое время живший в России Рустамли был арестован после прибытия в Баку в 2018 году. Ему было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Впоследствии к уголовному делу были добавлены обвинения в незаконном предпринимательстве в России, сокрытии доходов от государства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)