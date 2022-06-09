США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе - посол

БАКУ /Trend/ - США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«На сегодня несколько американских компаний работает в Карабахе. Мы хотели бы увидеть больше возможностей для наших компаний. Американские компании имеют самые лучшие технологии, в том числе и в сфере возобновляемых источников энергии. Они могут предложить передовые технологии по лучшим ценам», - сказал посол.