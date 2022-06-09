...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе - посол

Политика Материалы 9 июня 2022 11:16
США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе - посол

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - США заинтересованы в увеличении возможностей для своих компаний в Карабахе.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«На сегодня несколько американских компаний работает в Карабахе. Мы хотели бы увидеть больше возможностей для наших компаний. Американские компании имеют самые лучшие технологии, в том числе и в сфере возобновляемых источников энергии. Они могут предложить передовые технологии по лучшим ценам», - сказал посол.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости