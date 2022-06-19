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Процесс развития и реконструкции города Шуша впечатляет - Исмаил Серагельдин

Политика Материалы 19 июня 2022 11:49
Процесс развития и реконструкции города Шуша впечатляет - Исмаил Серагельдин

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Процесс развития и реконструкции города Шуша впечатляет.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин в кулуарах IX Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что Шуша – важный и исторический город.

"Освобождение города Шуша от оккупации и проведение здесь восстановительных работ – успех Азербайджана. Развитие и реконструкция города Шуша - впечатляет. Как участники Глобального Бакинского форума, мы очень рады быть здесь сейчас", - добавил он.

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