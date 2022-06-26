Я горжусь нашей армией – курсант Высшего военного института

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана в разных уголках Баку прошли марши и показательные выступления военных оркестров.

Как сообщил Trend участник марша, курсант Азербайджанского высшего военного института Фатуллаев Бабаали, сегодня он испытывает чувство гордости.

По его словам, Азербайджанская армия – армия, которая пишет историю.

"Прежде всего, поздравляю наш народ с этим праздником. Я очень счастлив как будущий офицер азербайджанской армии. Я горжусь нашей армией", - отметил он.