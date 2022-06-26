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Я горжусь нашей армией – курсант Высшего военного института

Политика Материалы 26 июня 2022 12:28
Я горжусь нашей армией – курсант Высшего военного института

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана в разных уголках Баку прошли марши и показательные выступления военных оркестров.

Как сообщил Trend участник марша, курсант Азербайджанского высшего военного института Фатуллаев Бабаали, сегодня он испытывает чувство гордости.

По его словам, Азербайджанская армия – армия, которая пишет историю.

"Прежде всего, поздравляю наш народ с этим праздником. Я очень счастлив как будущий офицер азербайджанской армии. Я горжусь нашей армией", - отметил он.

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