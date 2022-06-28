В артиллерийских подразделениях азербайджанской армии проходят учения с боевыми стрельбами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в ракетных и артиллерийских подразделениях Сухопутных войск азербайджанской армии проводятся тактические учения с боевыми стрельбами.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на учениях, проводимых во взаимодействии с другими видами войск в целях совершенствования управления огнем, повышения навыков принятия командным составом оперативных решений, полевой выучки и практических умений личного состава, артиллерийские подразделения были выведены в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)