Руководство Армении должно сделать выводы из месседжей Президента Азербайджана - эксперты

БАКУ /Trend/ - Мнения, высказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о Карабахе, мире и статусе на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года, являются очень серьезными месседжами, и я считаю, что каждый, в частности, руководство Армении, должно сделать из них выводы.

Об этом в ответ на вопрос Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

По его словам, Армения пережила страшные дни во время и в конце 44-дневной войны. Поэтому она поспешно подписала акт о капитуляции, отступила, признала свое поражение и заявила, что будет четко соблюдать устные договоренности.

«А сейчас, когда ситуация немного успокоилась, Армения старается уклониться от выполнения своих обещаний, обязательств, выиграть время. Они по-прежнему ведут разговоры о статусе. Эти мнения озвучивают премьер-министр, министр иностранных дел и другие официальные лица Армении. Однако они прекрасно знают, что это невозможно. Никакого статуса не будет. Карабах - это Азербайджан. Азербайджан - сторона, которая диктует свои условия. Армения должна осознать эту реальность и смириться со своей судьбой. Но, если она не смирится, то вновь столкнется с «железным кулаком». В то же время Президент Ильхам Алиев справедливо заметил, что говорить о статусе – очень опасно для Армении, потому что мы тоже можем говорить о статусе, можем потребовать статус для Зангезура. Зангезура, который в 1920 году был оторван от нас. У Азербайджана всегда есть право сказать свое слово. До сих пор Армения совершала несправедливость, вымогательства и оккупацию. Мы больше не допустим таких вымогательств и оккупации. Армения поплатится и будет отвечать за каждую свою ошибку и безответственность», - сказал Мусаев.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, отвечая на вопрос Trend, отметил, что Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года, коснулся многих важных моментов.

«Армения должна выполнить взятые на себя обязательства по соглашению от 10 ноября. С сожалением следует отметить, что армянская сторона постоянно поднимает вопрос о статусе. Как отметил Президент Ильхам Алиев, вопроса статуса уже нет. Устная договоренность об этом была достигнута и на трехсторонних встречах. Это еще раз показывает, что армянская сторона не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. Что касается Минской группы ОБСЕ, то позиция Азербайджана в отношении этой структуры твердая и конкретная. Какой вклад в последующий процесс может внести эта структура, которая не смогла разрешить конфликт в течение 30 лет? Несмотря на то, что члены Минской группы заявили о невозможности совместной деятельности, Армения все еще настаивает на возрождении этой структуры. Минская группа ОБСЕ стала уже недействующей структурой, и ее невозможно возродить», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что во всех случаях Армения должна выполнить свои обязательства в связи с соглашением от 10 ноября.

«В течение 30 лет Азербайджан неоднократно предупреждал Армению. Однако Армения не сделала из этого никаких выводов. В результате население Армении столкнулось с очередной трагедией в 44-дневной войне. Если армянская сторона не хочет пережить еще одну трагедию, ей следует сделать выводы из горького поражения в 44-дневной войне. Если этого не произойдет, то результат для Армении будет очень тяжелым. Если бы Армения вовремя извлекла урок из этих предупреждений, она не понесла бы столько потерь во второй Карабахской войне. Армения должна серьезно подумать и принять решение», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)