Предложено создать новое структурное подразделение ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Создана группа по подготовке предложений с целью создания нового структурного подразделения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании Центризбиркома 26 июля заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов заявил, что новое структурное подразделение необходимо для предотвращения возникновения проблем, связанных с управлением персоналом.

«В настоящее время существует необходимость в создании структурного подразделения ЦИК, связанного с коммуникациями. Предлагаю подготовить предложения по этому поводу», - сказал Гасымов.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что это серьезный вопрос.

«Необходимо создать группу для подготовки предложений», - добавил Панахов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)