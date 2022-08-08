Турция предупредила Армению о недопустимости провокаций

БАКУ /Trend/ - Турция была и остается на стороне правого, выступает за справедливость. Так было и в карабахском вопросе. Турция поддержала героическую азербайджанскую армию.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на XIII конференции послов в Анкаре.

По его словам, после 44-дневной войны Анкара продолжает усилия по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе, формированию атмосферы сотрудничества.

«Мы вновь предупреждаем Армению о недопустимости дальнейших провокаций», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)