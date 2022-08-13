Министр обороны Азербайджана дал поручения по решению вопросов, связанных с Лачинским коридором

БАКУ /Trend/ - Перед должностными лицами азербайджанской армии поставлены конкретные задачи по решению вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию новой дороги в объезд города Лачин.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующие поручения дал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 13 августа на служебном совещании в Центральном командном пункте.

Министр обороны также поручил в целях поддержания высокого уровня боевой готовности подразделений совершенствовать повседневную служебно-боевую деятельность войск, а также качество проводимых учений и практических навыков военнослужащих.

Отметим, что 13 августа в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное видеосовещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)