Глава Монголии пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну

БАКУ /Trend/ - 18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии в нашей стране Гомбосурэна Мунхбаяра.

Гомбосурэн Мунхбаяр сказал, что в последние годы, особенно после визита Президента Монголии в Азербайджан в 2018 году, двусторонние связи активно развиваются. Подчеркнув, что в этом году отмечается тридцатилетие установления дипломатических отношений между нашими странами, посол передал Президенту Азербайджана приглашение Президента Монголии посетить его страну в удобное для него время.

Президент Ильхам Алиев с благодарностью принял приглашение.