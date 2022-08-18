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Глава Монголии пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну

Политика Материалы 18 августа 2022 14:24 (UTC +04:00)
Глава Монголии пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну

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БАКУ /Trend/ - 18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии в нашей стране Гомбосурэна Мунхбаяра.

Гомбосурэн Мунхбаяр сказал, что в последние годы, особенно после визита Президента Монголии в Азербайджан в 2018 году, двусторонние связи активно развиваются. Подчеркнув, что в этом году отмечается тридцатилетие установления дипломатических отношений между нашими странами, посол передал Президенту Азербайджана приглашение Президента Монголии посетить его страну в удобное для него время.

Президент Ильхам Алиев с благодарностью принял приглашение.

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