США выделят 2 миллиона долларов на операции по разминированию территорий, пострадавших от Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - США предоставят помощь в размере 2 000 000 долларов для гуманитарных операций по разминированию в районах, пострадавших от Карабахской войны, сообщает Trend со ссылкой на Госдепартамент США.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают убивать и калечить мирных жителей, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению вынужденных переселенцев. Эти средства помогут укреплять технический потенциал организаций по разминированию для обезвреживания смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эти усилия играют решающую роль в укреплении безопасности людей и позволяют вынужденным переселенцам вернуться в свои дома и безопасно заново построить свою жизнь»,- сказали в Госдепартаменте.