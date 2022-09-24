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Успешные ответные меры азербайджанской армии на армянскую провокацию стали очередным новшеством, привнесенным в военную науку - Закир Гасанов

Политика Материалы 24 сентября 2022 11:59 (UTC +04:00)
Успешные ответные меры азербайджанской армии на армянскую провокацию стали очередным новшеством, привнесенным в военную науку - Закир Гасанов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Верховный Главнокомандующий высоко ценит решительные ответные меры, принятые азербайджанской армией в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении 12-14 сентября 2022 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 24 сентября на служебном совещании на Центральном командном пункте.

Было отмечено, что успешные, слаженные ответные меры, принятые подразделениями различных видов войск в ночное время одновременно в нескольких направлениях в условиях труднопроходимой горной местности, стали очередным новшеством азербайджанской армии, привнесенным в военную науку. Эти бои будут изучены и проанализированы ведущими мировыми военными экспертами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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