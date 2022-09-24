Перед штаб-квартирой ООН выражен протест против армянских провокаций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Aзербайджанская община, проживающая в американском городе Нью-Йорк, провела пикет перед штаб-квартирой ООН.

Как сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, акция состоялась в целях протеста против широкомасштабной провокации, совершенной с ночи 12 сентября армянскими вооруженными силами на границе Азербайджана, и агрессивной политики, осуществляемой официальным Иреваном против нашей страны.

Участники пикета, на котором развевались флаги Азербайджана и Турции, демонстрировали плакаты с такими лозунгами, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Aзербайджан желает мира!”, “Армения искажает факты,

обманывает мировую общественность!”, “Армения, выведи свои незаконные войска из Карабаха!”, “Армения, подпиши мирное соглашение!”, “Армения, прекрати агрессивную политику!”, “Армения, не будь провокатором в регионе, прекрати военные провокации!”, “Размещенные Арменией мины убивают гражданское население!”, “Армения, прекрати минирование наших земель!”, “Армения, предоставь Азербайджану сведения о судьбе наших без вести пропавших граждан!”, “Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Иреване!”.

Выступившая на акции молодежь потребовала от ООН принять жесткие меры в отношении Армении, игнорирующей нормы международного права.

Информируя проходивших рядом местных и зарубежных дипломатов, представителей местной и международной общественности о захватнической политике, проводимой Арменией на исторических землях Азербайджана, наши соотечественники заявили, что требуют от ООН справедливости.

Безопасность участников в ходе двухчасовой акции обеспечивалась нью-йоркской полицией.

Отметим, что в пикете, совпавшем по времени с проводимой 77-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, участвовали также члены турецкой общины.

Aкция была организована Американо-азербайджанской ассоциацией женщин и Культурным центром Нью-Йорк-Азербайджан, являющимися организациями-членами Координационного совета азербайджанцев Америки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)