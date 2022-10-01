Гражданские прокуратуры располагаются на освобожденных землях в местах компактного проживания населения - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Гражданские прокуратуры на освобожденных от оккупации территориях в основном располагаются в местах компактного проживания населения.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в субботу Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"На освобожденных от оккупации территориях уже есть гражданское население, которое там работает, осуществляются инфраструктурные проекты. В том числе там находятся и семьи наших военнослужащих. Поэтому было принято решение, чтобы на этих территориях поэтапно, на основе дежурств, начала функционировать и гражданская прокуратура", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что указом главы государства, подписанным в апреле 2021 года, были созданы Губадлинская и Кяльбаджарская военные прокуратуры, определены новые штаты.

"Сегодня у нас достаточно кадрового потенциала на освобожденных от оккупации территориях", - добавил он

(Перевод: Нубар Кулузаде)