Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 10-15 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 33 противопехотные и 111 противотанковых мин, а также 271 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 435 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)