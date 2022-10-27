Финляндия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - госсекретарь (ФОТО

БАКУ /Trend/ - Финляндия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана, об этом на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в МИД Финляндии сказала заместитель государственного секретаря по международной торговле министерства иностранных дел этой страны Нина Васкунлахти.

Стороны обсудили различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества между двумя странами, отношения многостороннего сотрудничества, направления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также региональную ситуацию. Состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, образовательной областях, в сферах высоких технологий, инвестиций, в области культуры.

Кроме того, предметом обсуждения стали региональные энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. Министр Джейхун Байрамов проинформировал о последней ситуации на освобожденных территориях Азербайджана, а также о минной опасности, текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр рассказал о важной роли Азербайджана в экономической сфере, было подчеркнуто значение подписания Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего удвоение поставок газа в ЕС, а также расширение сотрудничества в развитии альтернативных источников энергии. Было отмечено, что существующий торговый оборот между Азербайджаном и ЕС вызывает удовлетворение, но также имеются возможности для дальнейшего его увеличения.

Заместитель госсекретаря Нина Васкунлахти подчеркнула, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Финляндией в различных сферах. В частности, она отметила направления сотрудничества в областях экономики и охраны окружающей среды, образования, высоких технологий, проекты, реализуемые в Азербайджане с участием Финляндии. Она подчеркнула, что Финляндия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Затем стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по вопросам региональной и международной безопасности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)