Каждый успех, достигнутый под руководством Президента Ильхама Алиева, приближал нас к победе - Солтан Мамедов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Каждый успех, достигнутый под руководством Президента Ильхама Алиева, помогал шаг за шагом осуществить самую большую мечту азербайджанского народа – освободить от оккупации земли и восстановить территориальную целостность страны. Два года назад эта мечта была воплощена в жизнь.

Об этом, в частности, сказал во вторник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов по случаю 8 Ноября − Дня Победы.

Он отметил, что блестящая Победа Азербайджана в 44-дневной войне золотыми буквами вписана в историю страны. "Азербайджанский народ доказал всему миру свою способность восстановить территориальную целостность Родины. Под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего наша экономика и армия и впредь будут еще больше укрепляться и развиваться для выполнения стоящих перед нами новых задач", - сказал Мамедов.

Депутат подчеркнул, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты, скорейшее завершение которых ускорит возвращение туда бывших вынужденных переселенцев и укрепит экономический потенциал всей страны. «Все усилия азербайджанского народа, который под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободил свои земли от оккупации, на данный момент направлены на развитие и процветание данных территорий», - сказал Мамедов.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию интервью с депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтаном Мамедовым.

(Перевод: Фидан Мустафаева)